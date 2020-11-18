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Kuruluş Osman 34. bölümde geceye damga vuran sahne! “Osman Bey Targun Hatun'u kurtarıyor”

Kuruluş Osman 34. bölümde geceye damga vuran sahne! “Osman Bey Targun Hatun'u kurtarıyor”
18.11.2020 23:09
Ana Sayfa 02:46
Osman Bey pes etmiyor
Ana Sayfa 02:03
Yavlak Arslan'dan, Dündar'a...
Ana Sayfa 03:58
Osman Bey toya geliyor
Ana Sayfa 02:41
MEB açıkladı! Sınavlar...
Ana Sayfa 00:59
Son hali görüntülendi! Yüzde...
Ana Sayfa 20:35
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ATV ekranlarında her Çarşamba günü yayınlanan ve milyonların severek takip ettiği Kuruluş Osman'da geceye damga vuran sahne. Kuruluş Osman 34. bölümde aldığı istihbaratla namlı bir Türk beyinin kızının Bizans tarafından kaçırıldığını öğrenen Osman Bey, alpleri ile birlike hatunu kurtarmak üzere harekete geçti. Osman Bey tarafından kurtarılan Targun Hatun’un obaya gelişi dengeleri nasıl değiştirecek? Bala Hatun, Targun Hatun’un gelişine nasıl tepki verecek? Hazal Hatun, Targun Hatun’u yanına çekebilmek için neler yapacak? İşte Kuruluş Osman 34. bölümde o çok konuşulan sahne...


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