Küçükçekmece’de metrobüs durağı alt geçidinde su baskını kamerada

Giriş Tarihi: 18 Şubat 2025 21:33 Güncelleme Tarihi: 18 Şubat 2025 21:32

İstanbul Küçükçekmece'de metrobüs durağına bağlanan alt geçitte akşam saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle su baskını yaşandı. Merdivenlerin bulunduğu bölümde oluşan geniş su birikintisinden dolayı yolcular buradan geçmekte zorlandı. Bazı yolcular çevreden buldukları tahta paletler yardımıyla ıslanmadan suyu aşmaya çalışırken, kimileri ise su birikintisinin içinden geçti. Yolcular, bu anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti.

Olay yerine gelen İSKİ ekipleri, tahta paletler konarak yolcuların geçişini sağlamaya çalıştı. Ancak su birikintisi devam ederek yolcuların geçişini zorlaştırdı.