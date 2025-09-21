PODCAST
CANLI YAYIN
SON DAKİKA
GÜNCEL
EKONOMİ
SPOR
MAGAZİN
DÜNYA
YAŞAM
YAZARLAR
RESMİ İLANLAR
Haberler
Haber Videoları
Küçükçekmece’de bir deponun önünde çıkan yangın söndürüldü
Giriş Tarihi: 21 Eylül 2025 21:23
E-posta
Yazdır
Yazı Boyutu
Abone Ol
İstanbul Küçükçekmece’de 10 katlı binanın girişinde bulunan market deposunda, depo önündeki tahta parçalarının tutuşması ile çıkan yangında büyük hasar oluştu.
Bunlar da Var
03:34
25 yıl sonra ilk! Alişan Bingöl'de konser verdi!
20.09.2025
Cumartesi
00:11
Kızını Tiktok'ta dans ettiren baba gözaltına alındı
20.09.2025
Cumartesi
02:27
Rize'de şiddetli yağışlar sele neden oldu
20.09.2025
Cumartesi
03:52
İstanbul Boğazı'nda yolcu vapuru ile gemi çarpıştı
19.09.2025
Cuma
CANLI YAYIN