Kucağında bebeğiyle yürüyen anneye saldırı kamerada! Video Son Dakika videoları

Bursa'da 3 kadın, yolda tartıştıkları, kucağında çocuğu olan anneyi tekme tokat darbetti. O anlar bir apartmanın güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, 20 Eylül'de saat 12.00 sıralarında Yıldırım ilçesi Hacivat Mahallesi'nde meydana geldi. Sokakta kucağındaki çocuğuyla yürüyen anne ile karşılaştığı 3 kadın arasında tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma, tekme tokat kavgaya dönüştü. Kadınlar, kucağındaki çocuğu yere bırakan anneyi aralarına alıp darbetti. Küçük çocuk annesinin darbedildiği anları korkulu gözlerle izledi. O anlar bir apartmanın güvenlik kamerasına yansıdı.