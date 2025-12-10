Coşkun Göğen'in hastanedeki tedavisi sürüyor

Evinde geçirdiği rahatsızlık sonucu Antalya Şehir Hastanesi'ne getirilen 'Tecavüzcü Coşkun' lakaplı ünlü oyuncu Coşkun Göğen (80) tedavi altına alındı. 3 gündür tedavisi devam eden Göğen'den sevenlerine müjdeli haber geldi. Tedavisinin olumlu olarak sürdüğünü ve yarın taburcu olacağını belirten Göğen, "3-4 gündür bir lanetlik vardı üzerimde. Birdenbire başım döndü, tansiyonum yükseldi. Evin karşısında sağlık ocağı vardı. Tansiyonumu 19 görünce hemen hastaneye sevk ettiler. Şu an 3 gündür tedavideyim. Çok olumlu gidiyor, iyi bir bakımdayım. Daha da iyi olacağımı tahmin ediyorum" dedi.

YARIN TABURCU OLACAK

Zatürreye yakalandığını belirten Göğen, "Zatürrenin sonlarına gelmişim, KOAH hastalığına dönüşmüş. Nefes alma darlığım var. Ambulans geldi, hastaneye geldim. 3 gündür buradayım. Çok güzel ve temiz bir hastane. Sağlık durumum gayet iyi. 2 gündür vücudum dinç ama üşütmüşüm. Zatürreye çevirmiş, kalbimde de bir sorun var. Fakat önce zatürrenin halledilmesi gerekiyor. 2-3 gündür ilaçlarımı alıyorum. Gayet iyiyim, yarın taburcu olacağım. Dikkat edin, sigara içmeyin. 65 yıldır sigara içiyorum ama son 2 ayda bırakmıştım. Yeterli olmadı, daha da içmem" ifadelerini kullandı.