Eski Survivor yarışmacısı Aycan Yanaç hakkında darp iddiası! Mekandaki görüntüler ortaya çıktı!

Nisa Sözen, İstanbul Nişantaşı'nda bir eğlence mekanında sosyal medya hesabı üzerinden Survivor yarışmasıyla tanınan Aycan Yanaç tarafından darp edildiğini öne sürdü. 'Yüzüme eliyle vurdu ve beni yere yatırdı. Yerdeyken beni darp etti, vurdu, saçımı çekti' diyen Sözen, hastaneden darp raporu alıp şikayetçi olduğunu söyledi. Sözen’in paylaşımının ardından avukatı aracılığı ile açıklama yapan Aycan Yanaç; “Sosyal medya ve bazı internet platformlarında müvekkilimiz Aycan Yanaç'a yönelik servis edilen 'darp' iddiaları gerçeği yansıtmamaktadır. Kamuoyuna sunulan içerik ve açıklamalar eksik, çarpıtılmış ve yönlendirici niteliktedir” açıklamasında bulundu.