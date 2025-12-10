Gözaltına alınan Güllü'nün kızı ile 3 kişinin emniyetteki sorgusu sürüyor

'GİZLİLİK NEDENİYLE RAPORLARIN GELİP GELMEDİĞİNİ BİLMİYORUZ'

Sanatçı Güllü'nün ölümüne ilişkin dosya hakkında kızının ve arkadaşının avukatlarından açıklamalar geldi. Dosyadaki gizlilik kararı nedeniyle, güvenlik kamerası görüntülerindeki ses analizleri ile bilirkişi raporunun gelip gelmediğine ilişkin bilgilerinin olmadığını belirten Avukat Aycan Sevsay, "Kamuoyunun da bildiği üzere müvekkillerimiz dün gece itibarıyla gözaltına alınmışlardır. Bu sabah itibarıyla da dosyaya gizlilik kararı getirilmiştir. Bu nedenle bilirkişi raporu ile ses analiz raporunun dosyaya girip, girmediğini bilemiyoruz. Uzun bir bekleyişin sonunda müvekkillerimiz ile emniyette görüşmelerimizi sağladık. Kendileri bu aşamadan sonra ifade için savcılığa sevk edilecekler. Dosyayla ilgili gereken açıklamayı savcılık da yapmıştır. Beklenen raporlar dosyaya girdikten sonra biz de gerekli açıklamayı yapacağız" ifadelerini kullandı.

'KAÇMA ŞÜPHESİ YOKTUR'

Müvekkillerin kaçma şüphesi olmadığını belirten Avukat Rahmi Çelik ise "Müvekkilimin net bir şekilde kaçma şüphesi yoktur. Bu hususu özellikle belirtmek istiyoruz. Müvekkilimin barınacak yeri olmadığından, geçici süreliğine arkadaşının evine gitmiştir, konu bundan ibarettir" dedi.