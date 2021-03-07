Koronavirüste normalleşme sonrası ilk kez uygulanıyor! Aksaray tamamen kapatıldı

Koronavirüs risk haritasında kırmızı durumda bulunan Aksaray'da önlemler sıkılaştırıldı. Türkiye'de ilk defa tam kapanmanın uygulandığı yer olan ilde bakkal ve manavlar da kapatıldı. Kentte sadece süt üreticileri, sütlerin günlük toplanması gerektiği için seyreltilmiş şekilde çıkabilecek.
Kırmızı kategorideki Aksaray'da dün saat 21.00'de başlayan sokağa çıkma kısıtlaması yarın saat 05.00'a kadar devam edecek. Kentte diğer illerden farklı olarak tam kapanma uygulaması yapılıyor. Bakkal ve manavlar dahil kapatıldı. Kısıtlamalara uyulurken, polis de kentin farklı noktalarında kontrol noktaları oluşturdu. Sağlık Bakanlığı'nın dün yaptığı açıklamada Aksaray'daki vaka sayısı 123,08'den 140,89'a yükseldi.