Koronavirüste normalleşme sonrası ilk kez uygulanıyor! Aksaray tamamen kapatıldı

Koronavirüs risk haritasında kırmızı durumda bulunan Aksaray'da önlemler sıkılaştırıldı. Türkiye'de ilk defa tam kapanmanın uygulandığı yer olan ilde bakkal ve manavlar da kapatıldı. Kentte sadece süt üreticileri, sütlerin günlük toplanması gerektiği için seyreltilmiş şekilde çıkabilecek.