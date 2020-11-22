Koronavirüste ek tedbirler gelecek mi? Başkan Erdoğan yanıtladı

Dünyayı kasıp kavuran yeni tip koronavirüs şu ana kadar 60 milyona yakın kişiye bulaşırken Türkiye’de de yeniden artışa geçti. Yaşanan koronavirüs vaka artışlarının ardından hükümet yeniden bir dizi kısıtlamaları uygulamaya aldı. Peki koronavirüs vaka artışlarında değişme olmazsa ek tedbirler gelecek mi? Başkan Recep Tayyip Erdoğan merak edilen soruyu yanıtladı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) görülen ülke ve bölgelerdeki vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, dünya genelinde virüs nedeniyle 1 milyon 386 bin 570 kişi yaşamını yitirdi.

Vaka sayısı 58 milyon 494 bin 801'e çıkarken, virüs saptanan 40 milyon 467 bin 954 kişi sağlığına kavuştu.

Tedavileri devam eden 16 milyon 640 bin 277 hasta bulunuyor.

En fazla vaka ve ölümün görüldüğü ABD'de 12 milyon 450 bin 666 kişide Kovid-19 tespit edildi, salgın nedeniyle 261 bin 790 kişi hayatını kaybetti.

ABD'nin yanı sıra vaka sayıları 500 bini geçen ülkeler şöyle:

"Hindistan (9 milyon 95 bin 908), Brezilya (6 milyon 52 bin 786), Fransa (2 milyon 127 bin 51), Rusya (2 milyon 64 bin 748), İspanya (1 milyon 589 bin 219), İngiltere (1 milyon 493 bin 383), İtalya (1 milyon 380 bin 531), Arjantin (1 milyon 366 bin 182), Kolombiya (1 milyon 240 bin 493), Meksika (1 milyon 32 bin 688), Peru (948 bin 81), Almanya (918 bin 271), Polonya (843 bin 475), İran (841 bin 308), Güney Afrika (765 bin 409), Ukrayna (612 bin 665), Belçika (556 bin 904), Şili (539 bin 143) ve Irak (533 bin 555)."

ABD'nin yanı sıra virüs kaynaklı ölüm sayısının 10 bini aştığı ülkeler ise şöyle:

"Brezilya (169 bin 16), Hindistan (133 bin 263), Meksika (101 bin 373), İngiltere (54 bin 626), İtalya (49 bin 261), Fransa (48 bin 518), İran (44 bin 327), İspanya (42 bin 619), Arjantin (36 bin 902), Rusya (35 bin 778), Peru (35 bin 549), Kolombiya (35 bin 104), Güney Afrika (20 bin 845), Endonezya (15 bin 774), Belçika (15 bin 522), Şili (15 bin 30), Almanya (14 bin 239), Polonya (13 bin 288), Ekvador (13 bin 139), Türkiye (12 bin 219), Irak (11 bin 925), Kanada (11 bin 406) ve Ukrayna (10 bin 813)."

TÜRKİYE'DE VAKA ARTIŞI DEVAM EDİYOR!

Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. 21 Kasım'da açıklanan son 24 saatlik verilere göre; 5532 yeni hasta tespit edildi, vefat sayısı ise 135 olarak gerçekleşti. Böylece Türkiye'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 12 bin 219, toplam hasta sayısı ise 440 bin 805'e yükseldi.

GÜNLÜK İYİLEŞEN HASTA SAYISI 3233 OLDU

Son 24 saatte tedavisi tamamlanan 3233 hastanın daha taburcu olmasıyla toplam iyileşen hasta sayısı 370 bin 825'e yükseldi. Toplam test sayısı 17 milyon 90 bin 101, ağır hasta sayısı ise 4121 yükseldi. Hastalarda zatürre oranı da yüzde 3,8 oldu.

GÜNLÜK HASTA SAYISI REKOR KIRDI

Türkiye'de bugün, koronavirüsünün ilk görüldüğü 11 Mart'tan bu yana en fazla hasta sayısının görüldüğü gün olarak kayıtlara geçti. Daha önce en yüksek hasta sayısı 11 Nisan'da 5138 olup rekor kırmıştı.

EK TEDBİRLER GELECEK Mİ?

Türkiye'de vaka sayılarının tam düştü derken yeniden yükselişe geçmesinin ardından hükümet düğmeye bastı. Koronavirüsün hızlı yayılımını durdurmak için 81 ilde yeni tedbirler uygulanmaya başlandı. Bu tedbirler arasında hafta sonu akşam 20.00'den sonra sokağa çıkma yasağı, 65 yaş üzeri ve 20 yaş altı vatandaşlara günün belli saatlerinde sokağa çıkma yasağı da bulunuyor. Peki koronavirüs vaka artışları devam ederse ek tedbirler gelecek mi? Konuyla ilgili AK Parti il kongresinde açıklamalarda bulunan Başkan Erdoğan, önemli açıklamalarda bulundu.

"BİRKAÇ HAFTA İÇİNDE..."

Başkan Erdoğan; "Milletimiz, temizlik, maske ve mesafe kuralları ile bu tedbirlere hassasiyetle riayet ederse inşallah birkaç hafta içinde salgın grafiğini yeniden aşağı çevirmeyi başaracağız. Aksi takdirde sınırlamalara devam etmek hatta belki ilave tedbirler almak durumuyla karşı karşıya gelebiliriz." dedi.