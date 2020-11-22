İstanbul Bahçelievler'de korkunç olay! Pitbull tartışması cinayetle sonuçlandı

Korkunç olay İstanbul Bahçelievler'de yaşandı. Pitbull cinsi köpeği ile çay ocağına giren kişi ile köpeği dışarıya çıkarmasını isteyen kişi arasındaki yaşanan tartışma cinayetle sonuçlandı. Tartışma sonrası eve gidip silahını alan kişi, köpeği çıkarmasını isteyen Hayrullah Kurumahmut'a üç el ateş etti. Hastaneye kaldırılan Kurumahmut yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.