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İstanbul Bahçelievler'de korkunç olay! Pitbull tartışması cinayetle sonuçlandı

İstanbul Bahçelievler'de korkunç olay! Pitbull tartışması cinayetle sonuçlandı
22.11.2020 16:15
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Korkunç olay İstanbul Bahçelievler'de yaşandı. Pitbull cinsi köpeği ile çay ocağına giren kişi ile köpeği dışarıya çıkarmasını isteyen kişi arasındaki yaşanan tartışma cinayetle sonuçlandı. Tartışma sonrası eve gidip silahını alan kişi, köpeği çıkarmasını isteyen Hayrullah Kurumahmut'a üç el ateş etti. Hastaneye kaldırılan Kurumahmut yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.


Bahçelievler'de pitbull cinsi köpeği ile çay ocağına giren kişi ile köpeği dışarıya çıkarmasın isteyen kişi arasındaki tartışma cinayetle sonuçlandı. Tartışma sonrası eve gidip silahını alan kişi, köpeği çıkarmasını isteyen Hayrullah Kurumahmut'a üç el ateş etti. Hastaneye kaldırılan Kurumahmut yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
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