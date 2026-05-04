Kontrolden çıkan araç Van Gölü’ne yuvarlandı

Edinilen bilgilere göre, Edremit sahil yolunda seyreden ve ismi henüz belirlenemeyen sürücünün kontrolündeki otomobil, direksiyon hakimiyetinin kaybolması sonucu yoldan çıktı. Savrulan araç, bariyerleri aşarak Van Gölü'ne yuvarlandı. Aracın sulara gömüldüğünü gören çevre sakinleri, durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirerek yardım istedi.

Kurtarma ekipleri anında müdahale etti

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda profesyonel ekip sevk edildi. Sağlık ve polis birimlerinin yanı sıra AFAD, Sahil Güvenlik Van Gölü Grup Komutanlığı ve Van Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Su Altı Grup Amirliği ekipleri koordineli bir çalışma yürüttü. Göle yuvarlanan ve sulara gömülen otomobilin içindeki sürücü, ekiplerin titiz müdahalesiyle bulunduğu yerden çıkarılarak kıyıya ulaştırıldı.

Tedavi altına alındı, inceleme sürüyor

Kıyıda hazır bekleyen sağlık ekiplerine teslim edilen yaralı sürücü, olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Van Gölü'ne yuvarlanan otomobilin sudan çıkarılması için bölgede vinç yardımıyla kurtarma çalışması devam ederken, emniyet güçleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.