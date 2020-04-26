Koronavirüsle mücadele döneminde Dikran Masis'ten örnek davranış: 1147 kiracısından para almadı

26.04.2020 02:32

İş adamı Dikran Masis, salgınla mücadeleye katıldı. "Her şeyi devletten beklemeyelim" deyip 1147 kiracısından para almadı: Hükümetimiz süreci çok iyi yönetiyor. Ancak yardımlaşma da gerekiyor. Birbirimize sırt çıkmamız lazım. Mülk sahibinin 2 ay kira almaması ona bir şey kaybettirmez. Tüm mal sahiplerinden fedakarlık bekliyorum.