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Koronavirüse karşı evde maske yapımı! İşte canlı yayında aşama aşama maske yapımı... | Video

Koronavirüse karşı evde maske yapımı! İşte canlı yayında aşama aşama maske yapımı... | Video

04.04.2020 16:37

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve kısa süre içerisindeki dünyanın üzerine kabus gibi çöken, son olarak Türkiye'de de görülen corona virüs, herkesin sağlığını tehdit ediyor. Türkiye'de de görülmesinin ve pazar yeri, market gibi kamusal alanlarda maske takmanın zorunlu hale getirilmesinin ardından herkes ya maske almaya ya da maske yapımına merak sardı. Korona virüsten korunmanın yollarını arayan vatandaşlar çareyi maske de arıyor ancak corona virüs sonrası maske fiyatları günbegün arttı. Peki kendi koronavirüs maskemizi kendimi yapabilir miyiz? Tabi ki evet. İşte işte aşama aşama maske yapımı...


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