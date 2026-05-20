Marmaray üst geçidinde yine tır faciası! Devrilen tır ortalığı savaş alanına çevirdi

Korkutan kaza, saat 15.15 sıralarında Bakırköy ilçesi Ataköy 11'inci Kısım Mahallesi Strasburg Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sahil yolu istikametine doğru seyir halinde olan tır, caddede bulunan Marmaray üst geçidinin altından geçmeye çalıştı. Ancak tırın dorsesi köprünün tavanına şiddetli bir şekilde çarptı. Çarpışmanın muazzam etkisiyle dengesini kaybeden ve savrulan dev tır, yola yan yatarak devrildi.

Yaralı Sürücü Hastaneye Kaldırıldı

Kazayı gören çevredeki diğer sürücüler ve vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarın ardından olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve acil sağlık ekibi sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan sağlık ekipleri, devrilen tırın içerisinden çıkarılan şoföre ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Yaralandığı belirlenen tır sürücüsü, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Sahil Yolu İstikametinde Trafik Felç Oldu

Polis ekipleri, kazanın ardından yeni bir olumsuzluk yaşanmaması adına caddede geniş güvenlik önlemleri aldı. Tırın yolu tamamen kapatması nedeniyle, sahil yoluna gitmek isteyen sürücüler polis tarafından alternatif güzergahlara yönlendirildi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve emniyet ekipleri, caddenin ortasında yan yatan tırı vinç yardımıyla kaldırmak için yoğun bir çalışma başlattı.