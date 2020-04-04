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Devlete küfür eden provokatör gözaltına alındı!

Devlete küfür eden provokatör gözaltına alındı!

04.04.2020 20:57

Başkan Erdoğan'ın, "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" diyerek başlattığı ‘Milli Dayanışma Kampanyası’na destek yağarken bazı provokatörler yine üzerinde düşeni yapmak için sahneye çıktı. Sosyal medya üzerinden devlete küfür eden M.K. isimli bir provokatör Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince tespit edilmesinin ardından Trabzon'da gözaltına alındı.


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