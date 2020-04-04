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Evde maske nasıl yapılır? İşte Youtube'da milyonlar izlenen adım adım pratik maske yapımı

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve kısa süre içerisindeki dünyanın üzerine kabus gibi çöken, son olarak Türkiye'de de görülen corona virüs, herkesin sağlığını tehdit ediyor. Türkiye'de de görülmesinin ve pazar yeri, market gibi kamusal alanlarda maske takmanın zorunlu hale getirilmesinin ardından herkes ya maske almaya ya da maske yapımına merak sardı. Korona virüsten korunmanın yollarını arayan vatandaşlar çareyi maske de arıyor ancak corona virüs sonrası maske fiyatları günbegün arttı. Peki kendi koronavirüs maskemizi kendimi yapabilir miyiz? Tabi ki evet. İşte işte Youtube'da rekorlar kıran adım adım corona virüs maske yapımı.

04.04.2020 08:42 - Son Güncelleme: 04.04.2020 08:42
Evde maske nasıl yapılır? İşte Youtube'da milyonlar izlenen adım adım pratik maske yapımı

İnternette en çok arananlardan birisi de "koronavirüs maskesi nasıl yapılır?" sorusu. Aslında çok kolay! İşte her evde bulunan basit malzemeler ile bir iki adımda korunma maskesinin yapılışı...

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Evde maske nasıl yapılır? İşte Youtube'da milyonlar izlenen adım adım pratik maske yapımı

Gerekli malzemeler ise oldukça kolay bulunabilen şeyler.

Evde maske nasıl yapılır? İşte Youtube'da milyonlar izlenen adım adım pratik maske yapımı
Evde maske nasıl yapılır? İşte Youtube'da milyonlar izlenen adım adım pratik maske yapımı
Evde maske nasıl yapılır? İşte Youtube'da milyonlar izlenen adım adım pratik maske yapımı
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