Koronavirüse karşı doğru maske hangisi? Evlerde yapılan bez maskeler virüse karşı ne kadar koruyucu? İşte 6 maske tipi ve oranlar 07.04.2020 09:41

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs nedeniyle hayatımızın bir parçası haline gelen maskelerde bazı kriterlere dikkat edilmesi gerekiyor. Son günlerde evde maske yapımı gibi haberlerin yapıldığını görüyoruz. Peki, evlerde yapılan bez maskeler koronavirüse karşı ne kadar koruyucu? Koronavirüsten korunmamız için en koruyucu maske tipi hangisi? İşte Koronavirüse karşı kullanılan 6 maske tipi virüse karşı koruyuculuk oranları...