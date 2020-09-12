Koronavirüs sürecinde yüz yüze eğitim nasıl olacak? Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Hasan Tezer A Haber'de anlattı

12.09.2020 00:31

Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Hasan Tezer, "Yüz yüze eğitim nasıl olacak?" sorusunu yanıtladı. A Haber canlı yayının bağlanan Prof. Dr. Tezer, aileleri de uyardı. Tezer, "Öğrencilerin gözetim altında olması gerekiyor ve ailelerin şimdiden çocuklara eğitim vermesi gerekiyor. Doğru el yıkama nasıl oldu, maske takımı nasıl olmalı bunları da aileler şimdiden öğretmeli." ifadelerini kullandı.

Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Hasan Tezer, "Yüz yüze eğitim nasıl olacak?" sorusunu yanıtladı.

A Haber'deki Memleket Meselesi'ne bağlanan Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Hasan Tezer, yüz yüze eğitim hakkında bilgi verdi. Prof. Dr. Tezer, "Öğrencilerin kesinlikle maskeleri karıştırmaması gerekiyor" dedi.

AİLELERE KRİTİK UYARI

A Haber canlı yayınına bağlanan Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Hasan Tezer, "Çocuklar kesinlikle öğretmenlerin gözetiminde olmalı ve maske takılacak. Maskelerin çoğu beyaz ve çıkartabilirler ancak bunların isimle ya da başkar bir şekilde belirlenmesi gerekiyor. Maskeler karıştırılmamalı. Birbirleriyle yakın temas halinde oynayamayacaklar. Öğrencilerin gözetim altında olması gerekiyor ve ailelerin şimdiden çocuklara eğitim vermesi gerekiyor. Doğru el yıkama nasıl oldu, maske takımı nasıl olmalı bunları da aileler şimdiden öğretmeli." şeklinde konuştu.