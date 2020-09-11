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İdlib'de halk Türkiye için sokaklara döküldü!

İdlib'de halk Türkiye için sokaklara döküldü!
11.09.2020 23:06

Hatay'ın karşısındaki Suriye topraklarında yer alan İdlib'de Türk Silahlı Kuvvetleri'ne yönelik artan terör saldırılarını kınayan halk, Türkiye ile birliktelik gösterileri düzenledi.


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