Hatay'ın karşısındaki Suriye topraklarında yer alan İdlib'de Türk Silahlı Kuvvetleri'ne yönelik artan terör saldırılarını kınayan halk, Türkiye ile birliktelik gösterileri düzenledi.
İdlib'de halk Türkiye için sokaklara döküldü!
11.09.2020 23:06
- İdlib'de halk Türkiye için sokaklara döküldü!
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