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Koronavirüs risk haritasında korkutan tablo! Büyük şehirlerde vakalar 3 katına çıktı! İşte artışın en büyük nedenleri

Koronavirüs risk haritasında korkutan tablo! Büyük şehirlerde vakalar 3 katına çıktı! İşte artışın en büyük nedenleri
15.03.2021 10:31
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1 Mart'ta Başkan Erdoğan'ın Kabine Toplantısı'nın ardından yaptığı açıklama ile Türkiye'de kademe kademe normalleşmeye geçildi. Sağlık Bakanlığı'nın koronavirüs risk haritasında kırmızı kategori haricindeki illerde Cumartesi günü sokağa çıkma yasağı kaldırıldı. Söz konusu yasağın kalkmasının ardından ise cadde ve sokaklar doldu taştı. Gelen son dakika haberine göre, Koronavirüs günlük ve haftalık vaka tabloları ile risk haritasında beklenmedik sonuçlar görülmeye başlandı. Özellikle İstanbul ve Ankara gibi büyükşehirlerdeki koronavirüs vaka artışı tedirgin etmeye başladı. İşte detaylar…


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