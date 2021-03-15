Bugünkü
Takvim

Koronavirüs risk haritasında korkutan tablo! Büyük şehirlerde vakalar 3 katına çıktı! İşte artışın en büyük nedenleri

1 Mart'ta Başkan Erdoğan'ın Kabine Toplantısı'nın ardından yaptığı açıklama ile Türkiye'de kademe kademe normalleşmeye geçildi. Sağlık Bakanlığı'nın koronavirüs risk haritasında kırmızı kategori haricindeki illerde Cumartesi günü sokağa çıkma yasağı kaldırıldı. Söz konusu yasağın kalkmasının ardından ise cadde ve sokaklar doldu taştı. Gelen son dakika haberine göre, Koronavirüs günlük ve haftalık vaka tabloları ile risk haritasında beklenmedik sonuçlar görülmeye başlandı. Özellikle İstanbul ve Ankara gibi büyükşehirlerdeki koronavirüs vaka artışı tedirgin etmeye başladı. İşte detaylar…

15.03.2021 10:13 - Son Güncelleme: 15.03.2021 10:31
Koronavirüs risk haritasında korkutan tablo! Büyük şehirlerde vakalar 3 katına çıktı!

Günlük koronavirüs vaka sayılarındaki artışla ilgili analizlerin neticeleri ortaya çıkmaya başladı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın her gün açıkladığı koronavirüs vakalarına ilişkin gelişme ve risk haritasındaki değişimler son haftaların neredeyse geçtiğimiz 1 yılı 3 e katladığını gösterirken nedenleriyle ilgili 3 ana etken ortaya çıktı. İşte koronavirüste yaşanan son dakika gelişmeleri ve Bakan Koca'nın açıklamaları;

GALERİ DEVAM EDİYOR
Koronavirüs risk haritasında korkutan tablo! Büyük şehirlerde vakalar 3 katına çıktı!

ARTIŞIN 3 NEDENİ VAR
Günlük vaka sayılarındaki hızlı artışın üç nedeni olduğu düşünülüyor. Bunlar kısıtlamaların esnetilmesi nedeniyle hareketliliğin artması, İngiliz mutantının artık Türkiye geneline yayılmış olması ve vatandaşların kurallara eskisi kadar uymaması olarak sıralanıyor.

Koronavirüs risk haritasında korkutan tablo! Büyük şehirlerde vakalar 3 katına çıktı!

BÜYÜKŞEHİRLERDE 10 GÜNDÜR ÖNLENEMEYEN BİR YÜKSELİŞ VAR
İstanbul, Ankara başta olmak üzere büyükşehirlerde son 10 gündür vaka sayıları ile testlerdeki pozitiflik oranı sürekli artıyor.

Koronavirüs risk haritasında korkutan tablo! Büyük şehirlerde vakalar 3 katına çıktı!

HASTANEYE BAŞVURU YÜZDE 30 ARTTI
Polikliniklere başvurular da yüzde 30 arttı. Büyükşehirler başta olmak üzere vakalardaki hızlı artışın yoğun bakıma ve entübeye dönüşmesi ile ilgili bir endişe yaşanıyordu.

Koronavirüs risk haritasında korkutan tablo! Büyük şehirlerde vakalar 3 katına çıktı!

DOLULUK ORANINI ARTTIRMIYOR
Ancak sayısal artışa karşın bunun hastane doluluk oranlarına yansımadığı, kesin olmamakla birlikte hastalığın seyrinde bir hafifleme olduğu gözleniyor.