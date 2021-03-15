Koronavirüs risk haritasında korkutan tablo! Büyük şehirlerde vakalar 3 katına çıktı! İşte artışın en büyük nedenleri
1 Mart'ta Başkan Erdoğan'ın Kabine Toplantısı'nın ardından yaptığı açıklama ile Türkiye'de kademe kademe normalleşmeye geçildi. Sağlık Bakanlığı'nın koronavirüs risk haritasında kırmızı kategori haricindeki illerde Cumartesi günü sokağa çıkma yasağı kaldırıldı. Söz konusu yasağın kalkmasının ardından ise cadde ve sokaklar doldu taştı. Gelen son dakika haberine göre, Koronavirüs günlük ve haftalık vaka tabloları ile risk haritasında beklenmedik sonuçlar görülmeye başlandı. Özellikle İstanbul ve Ankara gibi büyükşehirlerdeki koronavirüs vaka artışı tedirgin etmeye başladı. İşte detaylar…
15.03.2021 10:13
- Son Güncelleme: 15.03.2021 10:31
Günlük koronavirüs vaka sayılarındaki artışla ilgili analizlerin neticeleri ortaya çıkmaya başladı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın her gün açıkladığı koronavirüs vakalarına ilişkin gelişme ve risk haritasındaki değişimler son haftaların neredeyse geçtiğimiz 1 yılı 3 e katladığını gösterirken nedenleriyle ilgili 3 ana etken ortaya çıktı. İşte koronavirüste yaşanan son dakika gelişmeleri ve Bakan Koca'nın açıklamaları;