Koronavirüs risk haritasında korkutan tablo! Büyük şehirlerde vakalar 3 katına çıktı! İşte artışın en büyük nedenleri

ARTIŞIN 3 NEDENİ VAR

Günlük vaka sayılarındaki hızlı artışın üç nedeni olduğu düşünülüyor. Bunlar kısıtlamaların esnetilmesi nedeniyle hareketliliğin artması, İngiliz mutantının artık Türkiye geneline yayılmış olması ve vatandaşların kurallara eskisi kadar uymaması olarak sıralanıyor.