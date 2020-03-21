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Koronavirüs (Covid-19) muayenesi nasıl yapılıyor? Koronavirüs belirtileri nelerdir?

Koronavirüs (Covid-19) muayenesi nasıl yapılıyor? Koronavirüs belirtileri nelerdir?

21.03.2020 17:21

Koronavirüs (Covid-19) belirtileriyle bir sağlık kuruluşuna başvurduğunuz anda nasıl bir süreç işliyor? Hangi tahlil ve tetkikler yapılıyor? A Haber muhabiri Mahmut Erdoğan, uzman konuğu ile konuştu. İşte koronavirüs (Covid-19) muayenesinin nasıl yapıldığına dair merak edilen tüm detaylar...


Koronavirüs (Covid-19) belirtisiyle hastaneye gidildiğinde hangi süreç yaşanıyor? A Haber muhabiri Mahmut Erdoğan, uzman konuğu ile birlikte bu konuyu değerlendirdi.

KORONAVİRÜS (COVID-19) BELİRTİLERİ NELERDİR?

Kuru öksürük: Virüs alt ve üst solunum yollarını etkilediği için en sık görülen belirti.

Yüksek ateş: Virüsün yol açtığı tahribatlar ve vücuda verdiği zarar nedeniyle aynı şekilde kuru öksürük gibi en sık görülen bir diğer belirti yüksek ateş.

Boğaz ağrısı: Yüksek ateş ve kuru öksürüğe oranla daha az görülse de solunum yollarına bulaşan virüsler bulaştığı bölgede ağrıya neden oluyor. Boğaz ağrısı da bu hastalığın belirtileri arasında gösterilebilir.

Nefes darlığı: Hastalığın ölümcül sonuçlar doğurmasındaki en büyük etkenlerden biri de oluşturduğu nefes darlığı. Özellikle solunum problemi olan hastalar, virüs nedeniyle artan nefes darlığına bağlı olarak yaşamlarını yitirebiliyor.

Yorgunluk: Virüsün vücutta oluşturduğu genel tablo nedeniyle hasta kendisini yorgun hissedebilir, kas ve eklem ağrıları yaşayabilir.
Baş ağrısı: Üst solunum yollarına etki eden virüsün nefes darlığı, boğaz ağrısı ve diğer belirtiler nedeniyle oluşturduğu etki dönem dönem baş ağrısıyla da baş gösterebiliyor.

Nezle ve ishal: Virüsün en az görülen belirtileri ise nezle ve ishal. Bu belirtiler çok az sayıda hastada ortaya çıkıyor.

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