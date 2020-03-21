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Sarımsak soğan önemli! İşte coronavirüse (Kovid-19) karşı beslenmenin yolları

Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü Öğretim Üyesi ve Sabri Ülker Vakfı Bilim Kurulu üyesi Prof.Dr. H., Coronavirüsle mücadele kapsamında evde beslenme kriterlerini sıraladı.

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Doğu Akdeniz Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü Öğretim Üyesi ve Sabri Ülker Vakfı Bilim Kurulu üyesi Prof.
Dr. H.Tanju Besler, Coronavirüsle mücadele kapsamında evde beslenme kriterlerini sıraladı.

● En iyi beslenme modeli "Akdeniz Diyeti" olacaktır.
● C vitaminine ağırlık verilmeli.
● Bağışıklığı arttıracak proteinler alınmalı.
● Sarımsak ve soğanı eksik etmeyin.
● Kabuklu deniz ürünleri, kırmızı et, tam tahıllı ekmekler veya sert kabuklu kuru yemişler çinko bakımından zengindir.
● Ceviz, balık, avokado, fındık, badem gibi besinleri tüketin.
● Canımız tatlı çekiyorsa aşırıya kaçmadan kakao, tarçın, gibi zenginleştirilmiş sütlü tatlılara yer verebiliriz.

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