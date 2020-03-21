Sarımsak soğan önemli! İşte coronavirüse (Kovid-19) karşı beslenmenin yolları

Doğu Akdeniz Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü Öğretim Üyesi ve Sabri Ülker Vakfı Bilim Kurulu üyesi Prof.

Dr. H.Tanju Besler, Coronavirüsle mücadele kapsamında evde beslenme kriterlerini sıraladı.

● En iyi beslenme modeli "Akdeniz Diyeti" olacaktır.

● C vitaminine ağırlık verilmeli.

● Bağışıklığı arttıracak proteinler alınmalı.

● Sarımsak ve soğanı eksik etmeyin.

● Kabuklu deniz ürünleri, kırmızı et, tam tahıllı ekmekler veya sert kabuklu kuru yemişler çinko bakımından zengindir.

● Ceviz, balık, avokado, fındık, badem gibi besinleri tüketin.

● Canımız tatlı çekiyorsa aşırıya kaçmadan kakao, tarçın, gibi zenginleştirilmiş sütlü tatlılara yer verebiliriz.