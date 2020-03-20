Bilim insanları açıkladı! İşte ilk günden son güne kadar koronavirüs belirtileri
Halk arasında koronavirüs olarak bilinen, tıptaki adı kovid-19 olan koronavirüs karşı korunmak için herkese bir takım sorumluluklar düşüyor. Çin'in Vuhan kentinde başlayan koronavirüs salgını, tüm dünyada hızla yayılıyor. Uzmanlar sıklıkla koronavirüs için uyarılar yapıyor, evde kalmanın ve kendini izole etmenin kritik önem taşıdığı günlerde koronavirüs belirtileri gören kişilerse ALO 184 üzerinden bilgiler alabiliyor. Öte yandan koronavirüs hakkında araştırmalarını sürdüren bilim insanları koronavirüsün belirtilerini ortaya çıkarmaya devam ediyor. 14 güne kadar kuluçka süresi olan corona virüs belirtileri günden güne değişkenlik gösteriyor. Peki corona virüsün gün gün belirtileri neler, nelere dikkat etmek gerekli? İşte corona virüsün vücuttaki günden güne olan belirtileri.
GÜNDEN GÜNE KORONAVİRÜS SEMPTOMLARININ SEYRİ
Çin'de bilim insanları yeni tip corona virüsün (covid-19) genel belirtilerinin günden güne nasıl ortaya çıktığını gösteren iki araştırma yayımladı. Birinci araştırmaya göre ilk gün hafif bir öksürükle başlayan covid-19 hastalığı 8 günde ciddi bir solunum hastalığına dönüşebiliyor. İkinci araştırmada ise virüsle enfekte olunmasının ardından ortalama taburculuk süresinin 22 gün, ortalama ölüm süresinin ise 18,5 gün olduğunu bildirdi. Ancak, uzmanlar corona virüse yakalanan kişilerin büyük bir çoğunluğunun 7 gün içinde iyileştiğini açıkladı. İşte gün gün corona virüsün seyri...
Beşinci gün: Enfekte olan kişinin kronik hastalığı varsa ya da yaşlıysa nerfes darlığı olarak da bilinen dyspnea ortaya çıkabilir. Bu durumda nefes almak gittikçe zorlaşır. Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri, maruziyetten iki ile 14 gün sonra ortaya çıkan semptomların ateş, öksürük ve nefes darlığı olduğunu söylüyor.
EN KRİTİĞİ 7.GÜN
Yedinci gün: Bazı hastalar enfekte olmalarının yedi gün ardından hastaneden yatmalarını gerektiren şiddetli bir nefes darlığı yaşayabilirler. Sağlık kuruluşları, sürekli göğüs ağrısı, nefes darlığı yaşayan ve yüzü ve dudakları mavimsi bir renge dönen hastaların acil bir şekilde tıbbi yardım alması öneriyor.
Diğer taraftan, yedinci gün, hastaların büyük çoğunluğu için - yaklaşık yüzde 85'i - semptomların azalmaya başladığı ve izolasyondan çıkmanın bir olasılık olduğu noktadır.
AKUT SOLUNUM SIKINTISI SENDROMUNA DİKKAT
Sekizinci gün: Corona virüsten yüksek bir şekilde etkilenen insanlarda sekizinci günde, akciğerlerin hayati organlara yeterli oksijen sağlayamadığı Akut Solunum Sıkıntısı Sendromu (ARDS) belirtileri gelişebilir.
Çin Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi'ne göre, vakaların yalnızca yüzde 15'i bu noktaya ulaşıyor.