Korkunç gerçek otopside ortaya çıktı! Cinayet öncesi tecavüz etmiş

İstanbul'da apartman görevlisi Nefise Dolapçı'yı öldüren fitness eğitmeni İbrahim Yener'in cinayeti işlemeden önce talihsiz kadına cinsel saldırıda bulunduğu ortaya çıktı.

İstanbul'da, gürültü yaptığı gerekçesiyle kendisini uyaran 53 yaşındaki apartman görevlisi Nefise Dolapçı'yı öldüren fitness eğitmeni İbrahim Yener'in (30), kadını öldürmeden önce cinsel saldırıda bulunduğu ortaya çıktı.

ŞOFBENİ KONTROL ETMEK İÇİN GİTTİ

Sabah'ın haberine göre; İbrahim Yener, Nefise Dolapçı'nın kapıcı olarak görev yaptığı apartmanda ikamet ediyordu. Geçen yıl aralıkta sabah vakti duş almak için şofbeni çalıştıran Yener, sıcak su akmayınca Dolapçı'yı arayarak yardım istedi.

Bunun üzerine Dolapçı, Yener'in evine gitti. Şofbeni kontrol etmek için içeri giren Dolapçı, şofbenin tamiri için birini göndereceğini söyleyerek daireden çıktı.

YÜKSEK SESLE MÜZİK İÇİN UYARDI HAYATINI KAYBETTİ

20 dakika sonra Dolapçı, tekrar daireye gitti ve yüksek müzik sesi nedeniyle genç adamı uyardı. Çıkan tartışma arbedeye dönüştü ve Yener masadaki bıçakla Dolapçı'nın boğazını kesti.

Kadın, yaralı halde evden kaçarken, Yener ise nişanlısını arayarak cinayet işlediğini söyleyip bir süre Beylikdüzü'nde Suriyeli kişilere ait bir barakada kaldı. Ardından teslim oldu.





ADLİ TIP KURUMU'NDA TECAVÜZ ORTAYA ÇIKTI

Zanlı hakkında ağır müebbet istendi. Yargılama sırasında İstanbul Kriminal Polis Laboratuvarı tarafından Dolapçı'nın iç çamaşırından alınan kanlı örneklerde, Yener'e ait genotip DNA profillerine rastlandı.

Durum Cumhuriyet Başsavcılığı'na bildirildi. Savcılık, Adli Tıp Kurumu'nca ortaya çıkan cinsel istismar durumuyla ilgili yürüttüğü soruşturma sonunda İbrahim Yener hakkında, dava açtı.

İddianamede, Dolapçı'nın olay günü üzeri yarı çıplak vaziyette ve hırkasının yırtılmış şekilde bulunduğu, Adli Tıp'tan alınan rapor içeriklerinde yönelik cinsel saldırıya maruz kaldığı anlatıldı. İddianamede, Dolapçı'nın hırkasının yırtılmış olması ve şüpheliye karşı direnç gösterdiği anlatıldı.