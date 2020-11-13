Konya’da peçeli ve çarşaflı kadına çirkin saldırı!

Konya’da bir kadın, yaşlı bir adam tarafından "Burası Arabistan değil, kıyafetini düzelt” diyerek taktığı peçeden ve giyindiği çarşafından dolayı hakarete uğradı. Yaşlı adama tepki gösteren kadın "Kendilerinden başka kimseye tahammülleri yok, susmayacağım. Burası Osmanlı toprağı. Benin nenelerim burayı çarşafla peçeyle aldı burayı” ifadeleriyle tepki gösterdi. Takvim Gazetesi yazarı Ekrem Kızıltaş A Haber, Gece Ajansı'na görüntülü olarak katılarak çirkin saldırıyı yorumladı.

Konya'da bir kadın, yaşlı bir adam tarafından "Burası Arabistan değil, kıyafetini düzelt" diyerek taktığı peçeden ve giyindiği çarşafından dolayı hakarete uğradı. Yaşlı adama tepki gösteren kadın "Kendilerinden başka kimseye tahammülleri yok, susmayacağım. Burası Osmanlı toprağı. Benin nenelerim burayı çarşafla peçeyle aldı burayı" ifadeleriyle tepki gösterdi.

