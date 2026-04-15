Büyükçekmece'de güvenlik görevlisine tenis kortu dayağı

Olay, 04 Nisan Cumartesi günü gece saatlerinde Sinanoba Mahallesi İbrahim Zade Caddesi üzerinde bulunan bir sitede yaşandı. İddiaya göre, sitedeki tenis kortunu kullanmak isteyen bir kişi, güvenlik görevlisinden kortu açmasını istedi. Güvenlik görevlisinden olumsuz yanıt alan şahıs, bölgeden ayrıldıktan bir süre sonra yanına başka bir kişiyi daha alarak geri döndü.

Güvenlik kulübesinde saldırdılar

Güvenlik kulübesine giren iki şüpheli, sandalyede oturan görevliye aniden saldırdı. Peş peşe yumruk darbeleri alan güvenlik görevlisi yere düştü. Şüpheliler, yere düşen görevliye vurmaya devam ettikten sonra olay yerinden kaçarak uzaklaştı.

O anlar kameraya yansıdı

Yaşanan şiddet anları, iş yerinin güvenlik kamerasına anbean yansıdı. Görüntülerde, şüphelilerin kulübeye girmesi ve görevliyi darbetme anları net bir şekilde görülüyor. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyerek saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.