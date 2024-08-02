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Konya Ereğli'de kadın cinayeti: Eşini öldürdü, kaçarken yakalandı!
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Konya Ereğli'de kadın cinayeti: Eşini öldürdü, kaçarken yakalandı!

Giriş Tarihi: 02 Ağustos 2024, 15:02   |   Güncelleme Tarihi: 02 Ağustos 2024, 15:02

Konya Ereğli'de 49 yaşındaki Arife Öz kocası tarafından tabancayla vurularak hayatını kaybetti. Olay yerinden kaçan katil zanlısı koca ise kısa sürede polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

Konya'nın Ereğli ilçesi Talatpaşa Mahallesi 91720. Sokak üzerinde bir ikametin önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 49 yaşındaki Arife Öz KADES uygulaması üzerinden polis ekiplerinden yardım istedi. Çağrı üzerine adrese ulaşan ekipler adresin boş olması üzerine komşuları aracılığıyla Arife Öz ile irtibat kurdu ve biraz sonra eve geleceği bilgisini aldı. Polis ekipleri çevrede arama yaparken, 112 Acil Çağrı Merkezine Talatpaşa Mahallesi 91720 Sokak No 18'de silahla yaralama olayı ihbarı geldi. Adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Adrese ulaşan ekipler Arife Öz'ü tabancayla vurulmuş halde buldu. Sağlık ve polis ekiplerinin yaptığı kontrolde Arife Öz'ün hayatını kaybettiği belirlendi. Öz'ün cansız bedeni yapılan inceleme sonrası Ereğli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Karısını öldürüp kaçtı, arabanın lastiklerine ateş edilerek yakalandı

Öte yandan, polis Arife Öz'ü öldüren kişinin kocası 5 suç kaydı olan Hasan Ö. olduğunu belirledi. Yapılan incelemelerde zanlının 42 AKT 971 plakalı otomobil ile kaçtığı tespit edildi. Polis ekiplerince zanlının kullandığı araç takibe alındı. Polisten kaçmaya çalışan otomobil Ereğli ilçesi Belkaya Mevkiinde lastiklerine ateş edilerek durduruldu. Karısını öldüren zanlı gözaltına alınırken, suç aleti tabanca da ele geçirildi. Yapılan inceleme sonrası zanlı Hasan Ö., ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

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