Haberler Haber Videoları Komandoların 1917 rakımlı tepeye nokta operasyonunda mağaradaki 4 PKK'lı böyle teslim alındı

Komandoların 1917 rakımlı tepeye nokta operasyonunda mağaradaki 4 PKK'lı böyle teslim alındı

Komandoların 1917 rakımlı tepeye nokta operasyonunda mağaradaki 4 PKK'lı böyle teslim alındı
30.10.2021 11:16
Ana Sayfa 00:21
Ankara Kalesi'ne Türk bayrağı...
Ana Sayfa 05:32
Gece yarısı facianın eşiğinden...
Ana Sayfa 35:15
FETÖ'den Türkiye...
Ana Sayfa 03:02
Samsun’da Muharrem İnce'ye...
Ana Sayfa 00:21
Aleyna Tilki'den cesur...
Ana Sayfa 00:56
Camdaki Kız 18. bölüm 2....
Ana Sayfa 00:30
Kalp Yarası 18. bölüm 2....
Ana Sayfa 01:48
Koronavirüste son durum
Ana Sayfa 00:59
Ana su hattı borusu bomba gibi...
Ana Sayfa 01:04
2 milyon lira değerinde! Eşya...
Ana Sayfa 00:49
Survivor Seda'yı değişimi ve...
Ana Sayfa 01:03
Survivor yarışmacısı İlayda...

Irak'ın kuzeyinde operasyonlarını sürdüren Mehmetçik, silah deposu olarak kullanıldığını tespit ettiği mağaranın bulunduğu Avaşin'deki kayalık zirveye helikopterle indirme harekatı düzenledi. Mağaradaki 4 teröristin silahlarını bırakarak teslim olduğu anlar, kameralarca kaydedildi.

Haber Videoları

Irak'ın kuzeyinde 1917 rakımlı tepede teröristlerin silah deposu olarak kullandığı mağara Mehmetçik tarafından ele geçirildi. Mağaradaki 4 teröristin silahlarını bırakarak teslim olduğu anlar, kameralarca kayıt altına alındı.

Milli Savunma Bakanlığı kaynaklarından alınan bilgiye göre, Irak'ın kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik başlatılan Pençe serisi operasyonlarından Pençe Yıldırım Harekatı planlandığı şekilde devam ediyor.

Avaşin bölgesinde teröristlerin saklandıkları mağaralara tek tek giren Mehmetçik, sahadan alınan istihbarat, insansız hava araçlarının tespiti ve yakalanan teröristlerin ifadelerine göre nokta operasyonlar yapmayı sürdürüyor.

Bu kapsamda Avaşin'de 1917 rakımlı tepedeki bir mağaranın teröristlerce silah deposu olarak kullanıldığının belirlenmesi üzerine Mehmetçik söz konusu bölgeye nokta operasyonu düzenledi.

Kayalık ve zorlu bir bölgede bulunan mağaranın yakınına helikopterlerle indirme harekatı gerçekleştiren komandolar, çok kısa sürede çevreyi kontrol altına aldı.

Kendi güvenliklerini de sağlayan Mehmetçik, mağaradaki teröristlere "teslim ol" çağrısında bulundu. Kaçacak yerleri kalmadığını anlayan teröristler, silahlarını bırakarak teslim oldu.

Mağaradan çıkan 4 terörist, gerekli güvenlik önlemleri sağlanarak komandolar tarafından teslim alındı. Aralarında kadınların da bulunduğu teröristlere Mehmetçik tarafından su verilirken, mağaradaki aramalarda çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi.

Küçük bir boşluktan girilen mağarada birçok bölüm dikkati çekti. Odalara bölünmüş mağarada, teröristlere ait 2 doçka ile silaha ait sehpa, 7'si kalaşnikof, biri M-16 ve biri de keskin nişancı olmak üzere 12 tüfek, 2 biksi makineli tüfek, 2 roketatar ve bunlara ait çok sayıda mühimmat ile bir kutu el bombası, telsizler, 2 oksijen tüpü ile tıbbi malzeme bulundu.

SON DAKİKA