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Emeklilikte Yaşa Takılanlar yaşadı! Başkan Erdoğan’dan EYT talimatı! İşte yeni formül...

Emeklilikte Yaşa Takılanlar yaşadı! Başkan Erdoğan’dan EYT talimatı! İşte yeni formül...
30.10.2021 12:10 - Son Güncelleme: 30.10.2021 12:15
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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, milyonlarca vatandaşa rahat nefes aldıracak düzenlemelerin yapılması talimatını verdi. Sosyal Güvenlik Bakanlığı emeklilik için yaşı bekleyenler (EYT), asgari ücret ve emekli aylıkları konusunda çalışma yapıyor. Yapılan çalışmalar her kesime özellikle de dar gelirlilere dokunacak. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı emeklilik için yaşı bekleyenler (EYT), asgari ücret ve emekli aylıkları konusunda çalışma yapıyor. Çalışmanın detaylarını A Haber canlı yayınına katılan Takvim gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem değerlendirdi. Haberin detayları...

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EYT konusunda Çalışma Bakanlığı Başkan Erdoğan'ın talimatı ile bir çalışma yapacak. Bu konuda birçok formül üzerinde duruluyor.

Takvim gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem'in açıklamaları şöyle:

"Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) meselesi yeni bir durum değil. Uzun süredir gündemde olan bir durum. Daha öncede gündeme geldi ve çalışmalar yapıldı. Bunun mali boyutunun çalışılması gerekiyor. Çalışmalar bu nedenle üzün sürüyor. Sadece SSK'lılar değil BAĞ-KUR'lular ve memurlar da var. Bu nedenle çalışma sürüyor.

Hükümet böyle bir irade koymuşsa ki Ankara'dan gelen haberler bu yönde ve bunun için bir çalışma yapılması ve ortaya formüllerin çıkarılması için bir talimatın olduğunu öğrendik. Burada bence 5'li bir formül çıkabilir.

1. Kısmı Emeklilik

Burada EYT dediğimiz kesim 9 Eylül 1999 ve öncesi sigortalı vatandaşlarımız oluyor. Bu tarihten önce sigortalı olmuş vatandaşlar için kısmı emeklilik gündeme gelebilir. Burada 3 bin 600 günü doldurmuş kadınlarda 50 erkeklerde 55 yaşını doldurmuş olanların başka şart aranmadan emekli edilmeleri formül olarak gündemde.

2. Prim ve Gün

İşe giriş tarihine göre belirlenmiş primi doldurmuş olanların yine yaşa bakılmadan emekli edilmeleri. Burada da yine 9 Eylül 1999 öncesi işe girmiş olanların 5 bin ile 5 bin 975 gün arasında prim dolduşlarsa bunlar içinde yaşa bakılmadan emekli edilmeleri gündemde.

3. Kadınlar ve Erkeklerde Yıl Şartı

Yine 9 Eylül 1999 öncesi sigortalı olmuş kadınlarda erkeler de 25 yılını doldurmuş olma şartıyla yine yaşa bakılmadan emekli edilmeleri gündeme gelebilir.

4. Alman Formülü

Alman formülünde emeklilik için yaşı doldurmanıza kaç yıl kalmışsa her yıl için maaştan yüzde 2'lik bir kesinti yapılarak maaşın erkenden bağlanması durumudur. Bu Almanya'da uygulanmıştı.

5. Finlandiya Formülü

Finlandiya'da da yine böyle bir kesinti oluyor. Ama yaşınızı doldurduğunuzda maaşınız normal seviyesine geri çekiliyor.

Tabi benim önümde böyle 5 formül var. Tabi farklı formüllerde ortaya çıkabilir. Dediğim gibi burada çok homojen bir yapı var.

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