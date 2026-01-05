PODCAST CANLI YAYIN
Koleksiyonerler peşindeydi... Kapıkule’den ele geçirildi!

Edirne Kapıkule Sınır Kapısı'nda gerçekleştirilen nefes kesen operasyonda, Avrupa'dan yurda sokulmak istenen 128 kaçak eşya ele geçirildi. Renkleri ve detaylarıyla dikkat çeken koleksiyon parçalarıyla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.

Edirne'den Bulgaristan'a açılan Kapıkule Sınır Kapısı'ndan Türkiye'ye giriş yapan otomobildeki aramada, 128 kaçak eşya ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler tarafından, Kapıkule Sınır Kapısı'ndan ülkeye giriş yapan otomobile yönelik operasyon gerçekleştirildi. Otomobilde yapılan aramada; Avrupa'dan kaçak yollarla getirildiği tespit edilen tasarımları, renkleri ve detaylarıyla koleksiyonerlerin ilgisini çekebilecek 128 eşya ele geçirildi. Operasyonda, 1 şüpheli gözaltına alındı.

