Koleksiyonerler peşindeydi... Kapıkule’den ele geçirildi!

Edirne'den Bulgaristan'a açılan Kapıkule Sınır Kapısı'ndan Türkiye'ye giriş yapan otomobildeki aramada, 128 kaçak eşya ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler tarafından, Kapıkule Sınır Kapısı'ndan ülkeye giriş yapan otomobile yönelik operasyon gerçekleştirildi. Otomobilde yapılan aramada; Avrupa'dan kaçak yollarla getirildiği tespit edilen tasarımları, renkleri ve detaylarıyla koleksiyonerlerin ilgisini çekebilecek 128 eşya ele geçirildi. Operasyonda, 1 şüpheli gözaltına alındı.