CANLI YAYIN
SON DAKİKA
GÜNCEL
EKONOMİ
SPOR
MAGAZİN
DÜNYA
YAŞAM
YAZARLAR
RAMAZAN
RESMİ İLANLAR
Haberler
Yaşam Videoları
Sultangazi'de İETT otobüsü bu kez de cipe çarptı!
Sultangazi'de İETT otobüsü bu kez de cipe çarptı!
Giriş Tarihi: 06 Mart 2026 22:39
Güncelleme Tarihi: 06 Mart 2026 22:40
Facebook
X
NSosyal
Linki Kopyala
Yazı Boyutu
İstanbul Sultangazi’de iftar saatinde meydana gelen trafik kazasında, bir İETT otobüsü önündeki cipe çarptı. Maddi hasarın oluştuğu kaza nedeniyle Cebeci Caddesi’nde trafik durma noktasına gelirken, otobüsteki yolcular başka bir araca aktarıldı.
Bunlar da Var
00:51
Aynı Yağmur Altında 5. bölüm fragmanı | ''Ali nerede?''
05.03.2026
Perşembe
00:15
Afyonkarahisar fuhuş operasyonu: 3 kadının hesabındaki 6 Milyon TL dudak uçuklattı
05.03.2026
Perşembe
00:57
Kuruluş Orhan 17. bölüm fragmanı | ''Bugün öleceksin Orhan''
05.03.2026
Perşembe
01:37
Fatih'te boşanmak üzere olduğu eşini sokak ortasında başından vurdu
05.03.2026
Perşembe
CANLI YAYIN