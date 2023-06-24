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Kocaeli Çayırova'da kan donduran cinayet! Baba, tartıştığı oğlunu boğazından bıçaklayarak öldürdü

Kocaeli Çayırova'da kan donduran cinayet! Baba, tartıştığı oğlunu boğazından bıçaklayarak öldürdü
24.06.2023 23:39

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Kocaeli’nin Çayırova ilçesinde kan donduran bir cinayet olayı yaşandı. Oğluyla tartışan baba öz evladını mutfaktan aldığı bıçakla boğazından ve göğüs bölgesinden bıçakladı. Komşularının ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Tayfun Koç'un öldüğünü belirledi.

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Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde kan donduran bir cinayet olayı yaşandı. Baba, tartıştığı oğlunu boğazından bıçaklayarak öldürdü.

Olay, Çayırova ilçesi Özgürlük Mahallesi Yavuz Sultan Selim Caddesi'nde 5 katlı apartmanda meydana geldi. İddiaya göre, evin içerisinde baba Y.K. ile oğlu Tayfun Koç arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle baba, mutfaktan aldığı bıçakla oğlunu boğazından ve çeşitli yerlerinden bıçakladı. Sesler üzerine daireye koşan komşu, babayı elinde bıçakla görünce durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince Tayfun Koç'un olay yerinde hayatını kaybettiği tespit edildi. Baba ise polis ekiplerine teslim oldu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Öte yandan Tayfun Koç'un evli olduğu ve yeni bir ev bulana kadar bir süredir babasıyla kaldığı öğrenildi.

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