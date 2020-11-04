KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile Kıbrıs Rum Yönetimi Lideri Nikos Anastasiadis ile görüştü

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile Kıbrıs Rum Yönetimi Lideri Nikos Anastasiadis, gayrı resmi toplantıda ilk kez bir araya geldi.

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile Kıbrıs Rum Yönetimi Lideri Nikos Anastasiadis, gayrı resmi toplantıda ilk kez bir araya geldi.

KKTC Cumhurbaşkanı Tarar ile Rum Yönetimi Lideri Anastasiadis'in, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri'nin Kıbrıs Özel Temsilcisi Elizabeth Spehar'ın ara bölgedeki ikametgâhında yer alan görüşmesi, Türkiye saati ile 20.10'da başladı.

KKTC Cumhurbaşkanı Tatar'ın görüşmede KKTC bayrağı rozetini takması dikkat çekti.