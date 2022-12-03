''KIZILELMA'' teker kesme testinde görüntülendi! Selçuk Bayraktar'dan gururlandıran video paylaşım: Zor tutuyoruz…

Türkiye'nin ilk insansız savaş uçağı Bayraktar Kızılelma'nin testleri tüm hızıyla devam ediyor.

Selçuk Bayraktar, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

Bayraktar #KIZILELMA teker kesme testinde ayaklarını yerden kesti.

Az kaldı inşallah...

Bayraktar, "Zor tutuyoruz" ifadesinde bulundu.