''KIZILELMA'' teker kesme testinde görüntülendi! Selçuk Bayraktar'dan gururlandıran video paylaşım: Zor tutuyoruz…

Bayraktar Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar sosyal medya hesabından videolu paylaşımda bulundu. Türkiye'nin ilk insansız savaş uçağı Bayraktar Kızılelma, teker kesme testinde ayaklarını yerden kesti. Bayraktar, "Zor tutuyoruz" ifadesinde bulundu.
Bayraktar Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar sosyal medya hesabından videolu paylaşımda bulundu. Türkiye'nin ilk insansız savaş uçağı Bayraktar Kızılelma, teker kesme testinde ayaklarını yerden kesti. Bayraktar, "Zor tutuyoruz" ifadesinde bulundu.
Türkiye'nin ilk insansız savaş uçağı Bayraktar Kızılelma'nin testleri tüm hızıyla devam ediyor.
Selçuk Bayraktar, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:
Bayraktar #KIZILELMA teker kesme testinde ayaklarını yerden kesti.
Az kaldı inşallah...
Bayraktar, "Zor tutuyoruz" ifadesinde bulundu.