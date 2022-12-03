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''KIZILELMA'' teker kesme testinde görüntülendi! Selçuk Bayraktar'dan gururlandıran video paylaşım: Zor tutuyoruz…

''KIZILELMA'' teker kesme testinde görüntülendi! Selçuk Bayraktar'dan gururlandıran video paylaşım: Zor tutuyoruz…
03.12.2022 15:24 - Son Güncelleme: 03.12.2022 15:24

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Bayraktar Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar sosyal medya hesabından videolu paylaşımda bulundu. Türkiye'nin ilk insansız savaş uçağı Bayraktar Kızılelma, teker kesme testinde ayaklarını yerden kesti. Bayraktar, "Zor tutuyoruz" ifadesinde bulundu.

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