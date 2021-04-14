Kısmi kapanmanın sonuçları ne zaman tabloya yansır? Prof. Dr. Nurettin Yiyit A Haber’de açıkladı

Sancaktepe Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Nurettin Yiyit, kısmi kapanma sonuçlarının ne zaman tabloya yansıyacağına dair A haber ekranlarında açıklamalarda bulundu. Yiyit, "Bugünlerde Türkiye'deki rakamların plato yapıp düşüşe geçmesini bekliyoruz. Salgının çok basit bir mantığı var, virüs bir başka canlıya geçtiği sürece bulaşabiliyor. Toplu ortamlarda temaslardan kaçınmazsak virüse istediği fırsatı vermiş oluyoruz. Alınan tedbirlerin bu yüzden kıymetli." dedi.