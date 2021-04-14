RAMAZAN İMSAKİYE
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Kısmi kapanmanın sonuçları ne zaman tabloya yansır? Prof. Dr. Nurettin Yiyit A Haber’de açıkladı

Kısmi kapanmanın sonuçları ne zaman tabloya yansır? Prof. Dr. Nurettin Yiyit A Haber’de açıkladı
14.04.2021 01:05
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Sancaktepe Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Nurettin Yiyit, kısmi kapanma sonuçlarının ne zaman tabloya yansıyacağına dair A haber ekranlarında açıklamalarda bulundu. Yiyit, "Bugünlerde Türkiye'deki rakamların plato yapıp düşüşe geçmesini bekliyoruz. Salgının çok basit bir mantığı var, virüs bir başka canlıya geçtiği sürece bulaşabiliyor. Toplu ortamlarda temaslardan kaçınmazsak virüse istediği fırsatı vermiş oluyoruz. Alınan tedbirlerin bu yüzden kıymetli." dedi.


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