Haberler Video Kırşehir'de feci kaza: Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı: 3 ölü, 1 yaralı

Kırşehir'de feci kaza: Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı: 3 ölü, 1 yaralı

14.12.2019 11:31

Kırşehir'de yolcu otobüsü ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada ilk bilgilere göre 3 kişi hayatını kaybederken 1 kişi de yaralandı. İşte olay yerinden gelen ilk görüntüler...


Edinilen bilgiye göre Kayseri - Ankara karayolu Özbağ mevkinde meydana gelen kazada Akçakent Belediyesi'nde görevli Salih Çiçek'in kullandığı 40 AK 547 plakalı otomobil, Kayseri'den gelen 38 H 2600 plakalı yolcu otobüsü ile çarpıştı. Kazada ilk bilgilere göre otomobilde bulunan 3 kişi hayatını kaybederken 1 kişi de yaralı olarak kurtarıldı. 25 yolcunun bulunduğu otobüste ise yaralanan olmazken, ekipler olay yerinde güvenlik önlemi aldı.
Ekiplerin olay yerindeki çalışmaları devam ediyor.
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