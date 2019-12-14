Kırşehir'de feci kaza: Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı: 3 ölü, 1 yaralı 14.12.2019 11:31

Kırşehir'de yolcu otobüsü ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada ilk bilgilere göre 3 kişi hayatını kaybederken 1 kişi de yaralandı. İşte olay yerinden gelen ilk görüntüler...