Kırmızı bültenle aranan DEAŞ terör örgütü mensubu yakalandı

Son dakika haberi... Milli Savunma Bakanlığı, biri kırmızı bültenle aranan DEAŞ terör örgütü mensubu olmak üzere, 4 kişinin yasa dışı yollardan Türkiye'ye girmeye çalışırken yakalandığını bildirdi.

Terörle mücadelemiz kesintisiz bir şekilde sürüyor. Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan bilgilendirmede, "Hatay hudut hattında, yasa dışı yollarla Suriye'den ülkemize girmeye çalışan 4 kişi yakalandı. Yapılan inceleme sonucunda şahıslardan birinin DEAŞ terör örgütü mensubu olduğu ve kırmızı bültenle arandığı tespit edildi." ifadelerin yer verildi.



