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Kırıkkale Salakyurt'ta cinayet: Tarla sulama meselesi silahlı kavgaya döndü: 3 ölü! | VİDEO
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Kırıkkale Salakyurt'ta cinayet: Tarla sulama meselesi silahlı kavgaya döndü: 3 ölü! | VİDEO

Giriş Tarihi: 06 Ağustos 2024, 15:14   |   Güncelleme Tarihi: 06 Ağustos 2024, 15:12

Kırıkkale'nin Sulakyurt ilçesinin Deredüzü Köyü'nde tarla sulama meselesinden yüzünden vuku bulan kavgada, akrabası tarafından tabancayla vurulan baba, oğlu ve torunu hayatını kaybetti. Satılmış Cesur (69), İbrahim Cesur (54) ve Satılmış Cesur'un (17) tabancayla katledildiği bölgeye giriş ve çıkışlar kapatıldı. İşte olay mahallinden gelen ilk görüntüler...

Kırıkkale'nin Sulakyurt ilçesinde tarla sulama meselesinden çıkan kavgada, akrabası tarafından tabancayla vurulan baba, oğlu ve torunu hayatını kaybetti.

Olay, Deredüzü Köyü'ndeki Koltarla mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, akrabalar arasında yaşanan su kavgasında 45 yaşındaki E.Ç., aralarında akrabalık bağı bulunan Satılmış Cesur (69), İbrahim Cesur (54) ve Satılmış Cesur'a (17) tabancayla ateş açtı. Kurşunların hedefi olan baba, oğul ve torun olay yerinde hayatını kaybetti. Cinayet zanlısı E.Ç. ise jandarma ekiplerince kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Jandarma ekiplerince, olayın yaşandığı bölgede geniş çaplı güvenlik önlemi alındı. Olayın yaşandığı bölgede giriş ve çıkışlar kapatıldı.
Cumhuriyet Savcısı'nın olay yerinde yaptığı incelemenin ardından cenazeler, hastane morguna kaldırıldı.

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