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Uyuşturucu kuryesinin cenazesi, kimsesizler mezarlığına defnedildi!
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Uyuşturucu kuryesinin cenazesi, kimsesizler mezarlığına defnedildi!

Giriş Tarihi: 06 Ağustos 2024, 18:16   |   Güncelleme Tarihi: 06 Ağustos 2024, 18:29

Kırşehir'de geçtiğimiz ay baza içinde sarılı halde bulunan İran uyruklu uyuşturucu kuryesinin cenazesi, kimse sahip çıkmayınca kimsesizler mezarlığına defnedildi. Midesinden piyasa değeri yaklaşık 1 milyon TL olan 1 kilogram uyuşturucu madde çıkan M.A.'nın ölümüne ilişkin soruşturmada, olayla birebir temas halinde olduğu belirlenen Afganistan uyruklu S.Z.Z. tutuklanarak Kırşehir E Tipi Cezaevine gönderildi.

Kırşehir'de geçtiğimiz ay baza içerisinde sarılı halde bulunan uyuşturucu kuryesinin cenazesi, kimsesizler mezarlığına defnedildi.

İran uyruklu uyuşturucu kuryesinin cesedini sahiplenen 21 gün boyunca olmayınca belediye ekipleri yasal sürenin dolmasının ardından Kırşehir Eğitim Araştırma Hastanesinden hafta sonu aldıkları cesedi kimsesizler mezarlığına defnetti. Bağbaşı Mahallesinde yer alan mezarlığa defnedilen uyuşturucu kuryesi M.A.'nın midesinden 50 kapsül içerisinde ve piyasa değeri yaklaşık 1 milyon TL olan 1 kilogram uyuşturucu madde çıkmıştı.

Olayla ilgili Afganistan uyruklu G.M., F.N., S.Z.Z. gözaltına alındıktan sonra sevk edildikleri adli merciler tarafından olayla birebir temas halinde olduğu tespit edilen S.Z.Z., tutuklanarak Kırşehir E Tipi Cezaevine gönderilmişti.

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