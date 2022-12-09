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Kılıçdaroğlu’nun icazet seferlerinin yeni rotası belli oldu! Yeni atadığı ABD’li danışmanı Jeremy Rifkin'le Almanya'ya gidecek

Kılıçdaroğlu’nun icazet seferlerinin yeni rotası belli oldu! Yeni atadığı ABD’li danışmanı Jeremy Rifkin'le Almanya'ya gidecek
09.12.2022 09:32

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Kemal Kılıçdaroğlu, icazet seferlerine hız kesmeden devam ediyor. ABD'deki icazet turu fiyasko ile sonuçlanan İngiltere ziyaretinde ise düne kadar tefeci bugün ise yatırımcı dediği kişilerden para isteyen Kılıçdaroğlu’nun şimdiki rotası ise Almanya. CHP liderinin 14 Aralık'taki Almanya programına yeni atadığı ABD’li danışmanı Jeremy Rifkin de katılacak.

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ABD Büyükelçisi Flake ile birçok kez görüşme gerçekleştiren CHP lideri Kılıçdaroğlu ayrıca, 2 ay önce de ABD'ye bir gezi düzenlemiş ve burada çeşitli temaslarda bulunmuştu.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 9-13 Ekim tarihleri arasında ABD'ye gidip 8 saatlik kayıp zaman skandalı ile geri dönmüştü. Kendisine yöneltilen eleştirileri duymazdan gelen CHP lideri, icazet seferinin ikinci ayağı olarak İngiltere'ye gitmişti.

2023 seçimlerine yaklaşık 7 ay kalırken henüz adayın belli olmadığı ve kaosun sürdüğü muhalefet cephesinde ise hareketlilik sürüyor. 6'lı masanın baş aktörlerinden Kemal Kılıçdaroğlu, icazet turlarına kaldığı yerden devam ediyor.

ÜÇÜNCÜ DURAK ALMANYA
6'lı masanın adayı olmak için yanıp tutuşan CHP lideri, tartışmaları beraberinde getiren ABD ve İngiltere ziyaretlerinin ardından yeni bir program belirledi. Yurt dışı temaslarının üçüncü ayağı olan Almanya gezisini 14-17 Aralık tarihleri arasında yapacak olan Kılıçdaroğlu, bu ziyarette de bir dizi temaslarda bulunacak.

28 Kasım'da altılı masa ve 3 Aralık'ta CHP'nin vizyon belgesi tanıtım toplantılarına katılan Kılıçdaroğlu'nun, yurt dışı temasları kapsamında Londra'da olduğu gibi yatırım kuruluşları ve akademi çevreleriyle görüşeceği Almanya ziyaretinde Berlin, Frankfurt ve Münih'e gitmesi bekleniyor.

ABD'Lİ DANIŞMAN RIFKIN DE YANINDA
Öte yandan Kılıçdaroğlu'nun Almanya seferinde bir ABD'li isim de yer alıyor. CHP liderinin bu ziyaretine yeni atadığı danışmanı Jeremy Rifkin de eşlik edecek. Rifkin, geçtiğimiz günlerde açıklanan 'İkinci Yüzyıl Vizyonu' etkinliği için Türkiye'ye gelmeye tenezzül bile etmemişti. Bu ziyaret ayrıca Rifkin'in katılacağı ilk CHP etkinliği olacak.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'na, bazı ekonomi danışmanlarının yanı sıra CHP Sözcüsü Faik Öztrak ile Genel Sekreter Selin Sayek Böke'nin de eşlik edeceği öğrenildi.

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