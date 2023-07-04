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Kılıçdaroğlu'ndan "koltuğu bırakmıyorum" ataması! Engin Özkoç'u başdanışmanı yapıp parti örgütünü bağladı

Kılıçdaroğlu'ndan "koltuğu bırakmıyorum" ataması! Engin Özkoç'u başdanışmanı yapıp parti örgütünü bağladı
04.07.2023 16:14 - Son Güncelleme: 04.07.2023 16:15

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CHP'de sular durulmuyor... "Topyekün değişim" çağrısı yapan Ekrem İmamoğlu ile "Bu geminin kaptanı benim" mesajı veren Kemal Kılıçdaroğlu arasında köprüler atıldı. İkilinin karşılıklı restleşme ve meydan okumalarının etkisi sürerken Bay Bay Kemal'den bomba bir hamle geldi. "Değişim" çağrılarını kulak ardı eden Kılıçdaroğlu, 'koltuğu bırakmıyorum' ataması yaparak Engin Özkoç’u Parti Örgütü ve Örgütlenmeden Sorumlu Genel Başkan Başdanışmanı olarak görevlendirdi. Gelişme üzerine gözler Engin Özkoç'a karşı çıkan Faik Öztrak ve her seferinde 'değişim' talebini dile getiren Ekrem İmamoğlu'na çevrildi.

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