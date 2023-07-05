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CHP'li Eren Erdem 'kutu kola' kadar oy alamayan Kılıçdaroğlu'nu tek başına ayakta alkışladı

CHP'li Eren Erdem 'kutu kola' kadar oy alamayan Kılıçdaroğlu'nu tek başına ayakta alkışladı
05.07.2023 02:09 - Son Güncelleme: 05.07.2023 02:26

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CHP'deki 'değişim' kaosu sürerken Kemal Kılıçdaroğlu koltuğu bırakmayacağını ilan ettiği bir kürsü konuşması gerçekleştirdi. Bay Bay Kemal'in bu konuşmasını CHP Sosyal Medyadan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Eren Erdem tek başına ayağa kalkıp alkışladı. O anlar sosyal medyada gündem olurken "Namus sözünü yutsa da yalakalığı elden bırakmıyor" yorumları yapıldı. Bilindiği üzere Erdem, seçimlerden evvel 'Kılıçdaroğlu kazanamazsa istifa ederim' diyerek namus sözü vermiş, seçimden sonra koltuğu görünce laflarını yutarak CHP'nin sosyal medyasının başına geçmişti.

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