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Kılıçdaroğlu'ndan İsrail ile 'erken seçim' görüşmesi! Ne pazarlığı yaptılar?

Kılıçdaroğlu'ndan İsrail ile 'erken seçim' görüşmesi! Ne pazarlığı yaptılar?
24.08.2021 15:59
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, parti genel merkezinde İsrail Maslahatgüzarı Irit Lillian ile bir araya geldi. Görüşmede, erken seçim ve CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı konuşuldu. Kılıçdaroğlu'nun, İsrail Maslahatgüzarına "Erken seçime hazırız" dediği öğrenildi.


CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Genel Merkezi'nde İsrail'in Türkiye Maslahatgüzarı ve Ankara Büyükelçiliği Misyon Şefi Irit Lillian ile bir görüşme gerçekleştirdi.

Görüşmede Türkiye'deki siyasi atmosfer, erken seçim ve CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı konuşuldu.

ERKEM SEÇİMİ KONUŞTULAR
Kılıçdaroğlu İsrail Maslahatgüzarına "CHP ve Türkiye'deki seçmen erken seçime hazır, ancak iktidar seçime yanaşmıyor" dedi.

CUMHURBAŞKANI ADAYININ TARİFİNİ YAPTI
Kılıçdaroğlu görüşmede, CHP'nin siyasi tutumunu anlatırken, "partisinin ve Türkiye genelindeki seçmenin erken seçime hazır olduğunu ancak iktidarın seçime sıcak bakmadığını" söyledi.

CHP Lideri Kılıçdaroğlu, "Olası erken seçimde de CHP'nin Cumhurbaşkanı adayının hangi niteliklere sahip olması gerektiği" yönündeki görüşlerini ve "CHP'nin Türkiye'deki sığınmacılara ilişkin izlediği politikayı" anlattı.

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