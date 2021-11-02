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Kılıçdaroğlu Diyanet üzerinden "Atatürk" provokasyonuna grup toplantısında da devam etti!

Kılıçdaroğlu Diyanet üzerinden "Atatürk" provokasyonuna grup toplantısında da devam etti!
02.11.2021 14:15
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CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu Diyanet üzerinden "Atatürk" provokasyonuna meclis toplantısında da devam etti! CHP lideri, “Beni üzen, Diyanet’in ve Genelkurmay Başkanlığı’nı aynı tarihte parlamentodan geçiren Mustafa Kemal Atatürk’ün, Diyanet tarafından anılmamasıdır” sözleriyle partisinin grup toplantısında provokasyon amacını perçinledi. Kılıçdaroğlu ve Terkoğlu'nu Ali Erbaş'ın konuşmaları yalanladı. 29 Ekim'de Azerbaycan'da temaslarda bulunan Erbaş, iki farklı konuşmasında Atatürk'ün de ismini telafuz ederek anmada bulundu.

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CHP yandaşı haberleriyle bilinen tetikçi gazeteci Barış Terkoğlu, Atatürk üzerinden kirli bir provokasyona soyunarak Diyanet İşleri Başkanı'nın Atatürk'ü anmadığını iddia etti. Terkoğlu, "Diyanet İşleri Başkanı istediği kadar anmasın, değiştiremeyeceği bir gerçek var: Diyanet İşleri Başkanlığı'nı Atatürk kurdu. Ama o Atatürk'ün adını anmadı" dedi.



KILIÇDAROĞLU DA YALANA ORTAK OLDU!
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısında açıklamalarda bulundu.

Kılıçdaroğlu, konuşmasında Diyanet'in Atatürk'ü anmadığını iddia ederek "Beni üzen; Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından Mustafa Kemal Atatürk'ün isminin anılmamasıdır. Bu kabul edilebilir bir tutum değildir." dedi.





YALANI İFŞA EDEN GÖRÜNTÜ
Ancak 29 Ekim'de Azerbaycan'da temaslarda bulunan Erbaş, iki farklı konuşmasında Atatürk'ün de ismini telafuz ederek anmada bulundu.

AYAKÜSTÜ DEMEÇ VERDİ
Basın mensuplarına ayak üstü verdiği demeçte "Bugün Cumhuriyetimizin kuruluşunun 98. yıl dönümü. Öğretmenlerimiz ve öğrencilerimizle konuşurken bunu da yad edeceğiz. Başta Mustafa Kemal Atatürk, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu olmak üzere bütün şehitlerimizi gazilerimizi devlet büyüklerimizi hayırla yad ediyoruz" dedi.

BASIN TOPLANTISINDA SÖYLEDİ
Düzenlediği basın toplantısında da "Bugün gerçekten çok önemli bir gün. Mutlu bir günümüz. Cumhuriyetimizin kuruluşunun 98. yıl dönümü. Başta Cumhuriyetin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm şehitlerimize gazilerimize rahmet dileyerek sözlerime başlamak istiyorum" şeklinde konuştu.


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