Kılıçdaroğlu Diyanet üzerinden "Atatürk" provokasyonuna grup toplantısında da devam etti!

Kılıçdaroğlu, konuşmasında Diyanet'in Atatürk'ü anmadığını iddia ederek "Beni üzen; Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından Mustafa Kemal Atatürk'ün isminin anılmamasıdır. Bu kabul edilebilir bir tutum değildir." dedi.

AYAKÜSTÜ DEMEÇ VERDİ

Basın mensuplarına ayak üstü verdiği demeçte "Bugün Cumhuriyetimizin kuruluşunun 98. yıl dönümü. Öğretmenlerimiz ve öğrencilerimizle konuşurken bunu da yad edeceğiz. Başta Mustafa Kemal Atatürk, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu olmak üzere bütün şehitlerimizi gazilerimizi devlet büyüklerimizi hayırla yad ediyoruz" dedi.

BASIN TOPLANTISINDA SÖYLEDİ

Düzenlediği basın toplantısında da "Bugün gerçekten çok önemli bir gün. Mutlu bir günümüz. Cumhuriyetimizin kuruluşunun 98. yıl dönümü. Başta Cumhuriyetin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm şehitlerimize gazilerimize rahmet dileyerek sözlerime başlamak istiyorum" şeklinde konuştu.



