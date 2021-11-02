Adana Havalimanı'nda panik anları yaşandı. Bir grup Adana Havalimanı'na inen yolcu uçağının önüen atladı. Güvenlik görevlileri grubu dağıtırken polis ekipleri ise uçağın önüne atlayan grubu gözaltına aldı.
Adana Havalimanı'nda panik anları yaşandı. Bir grup Adana Havalimanı'na inen yolcu uçağının önüen atladı. Güvenlik görevlileri grubu dağıtırken polis ekipleri ise uçağın önüne atlayan grubu gözaltına aldı.
Olay, saat 11.00 sıralarında Adana Havalimanı'nda meydana geldi.
İddiaya göre aprona nasıl girdikleri bilinmeyen bir grup, piste iniş yapan yolcu uçağının önüne çıktı.
Kalabalığı fark eden pilot, uçağı aniden durdurdu. Güvenlik güçleri, gruba müdahale bulundu.
Polis ve güvenlik görevlilerini görüp, kaçmaya çalışan gruptaki bazı kişiler havalimanının farklı noktalarına dağıldı.
Gruptaki çok sayıda kişi gözaltına alındı.
Öte yandan havalimanına iniş ve kalkışlar yaklaşık 1 saat 30 dakika boyunca durduruldu. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.