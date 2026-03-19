Kerkük-Ceyhan boru hattında petrol yeniden akıyor: Irak ihracatının yüzde 40'ı Türkiye üzerinden dünyaya gidecek

Irak merkezi yönetimi ile Irak Kürt Bölgesel Yönetimi arasındaki anlaşmazlık nedeniyle uzun süredir kapalı olan Kerkük-Ceyhan boru hattında petrol sevkiyatı yeniden başladı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar'ın açıklamalarına göre günde 170 bin ile 250 bin varil arasında akış gerçekleşecek. Tüm gelişmelerin görüntüleri için sayfanın üstündeki videoyu izleyebilirsiniz.

Kerkük-Ceyhan hattı neden kapanmıştı?

Irak merkezi hükümeti ile Kürt Bölgesel Yönetimi arasındaki petrol gelirlerinin paylaşımına ilişkin anlaşmazlık, Kerkük'ten Ceyhan'a uzanan boru hattında sevkiyatın durmasına neden olmuştu. İki tarafın uzlaşıya varmasıyla birlikte hat yeniden devreye girdi. Bakan Bayraktar, akışın başladığını teyit ederek günlük kapasitenin 170 bin ile 250 bin varil arasında seyredeceğini açıkladı.

Hürmüz Boğazı krizi Ceyhan hattını öne çıkardı

İran savaşı nedeniyle petrol ticaretinin kritik geçiş noktalarından biri olan Hürmüz Boğazı'nda gemi geçişinin kısıtlanması, alternatif güzergahları küresel enerji gündeminin merkezine taşıdı. Bu kritik konjonktürde yeniden devreye giren Kerkük-Ceyhan hattı, Hürmüz'e önemli bir alternatif olarak öne çıktı. Bakan Bayraktar, "Yarın Hürmüz kapanırsa ihracatınızı nereden yapacaksınız?" sorusunu Iraklı muhataplarına yönelttiklerini ve bu hat üzerinden çözüm önerdiklerini belirtti.

Irak ihracatının yüzde 40'ı Türkiye üzerinden akacak

Hattın tam kapasitede devreye girmesiyle Irak'ın petrol ihracatının yüzde 40'ının Türkiye üzerinden dünya piyasalarına sunulacağı açıklandı. Bakan Bayraktar'a göre bu boru hattı 1970'lerde esas olarak Kerkük petrollerinin Türkiye'ye ve Kırıkkale Rafinerisi'ne aktarılması amacıyla tasarlanarak inşa edildi. Hat üzerinden bugüne kadar 2,4 milyon ton petrol Türkiye'deki rafinerilere aktarıldı.

Basra'ya uzatma önerisi: 1,5 milyon varillik dev kapasite

Bakan Bayraktar, mevcut hattın yalnızca Kerkük ile sınırlı kalmaması gerektiğini vurgulayarak Kerkük'ten Basra'ya uzatılması teklifini bir kez daha gündeme taşıdı. Bayraktar, Irak'ın günlük yaklaşık 3 milyon varillik ham petrol ihracatının yaklaşık 1,5 milyon varilinin, yani neredeyse yüzde 50'sinin bu hat üzerinden Akdeniz havzasındaki yeni müşterilere iletilebileceğini kaydetti. "Bunu yıllardır söyledik ama şimdi belki daha iyi anlaşılıyordur" diyen Bayraktar, Hürmüz krizinin bu önerinin önemini bir kez daha ortaya koyduğunu vurguladı.

Irak petrolü Akdeniz'e Ceyhan üzerinden ulaşacak

Yeniden faaliyete geçen hat sayesinde Irak'ta üretilen ham petrol, Ceyhan boru hattı vasıtasıyla Akdeniz'e ulaşarak dünya piyasalarına sunulacak. Türkiye'nin enerji koridoru olarak üstlendiği bu kritik rol, bölgesel enerji güvenliği açısından da büyük önem taşıyor.