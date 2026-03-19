Tekirdağ'da ağızlıksız pitbull sahipli köpeğe saldırdı: Dehşet anları kamerada

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde ağızlık takılmadan gezdirilen pitbull cinsi köpek, sahipli bir köpeğe saldırdı. Çevredeki vatandaşların uzun süre ayırmaya çalıştığı saldırı anları hem güvenlik kamerası hem de vatandaşların cep telefonlarınca kayıt altına alındı.

Olay, Reşadiye Mahallesi'nde meydana geldi. Bir kişinin ağızlık takmadan gezdirdiği pitbull cinsi köpek, karşılaştığı sahipli köpeğe aniden saldırdı. Saldırı anları çevredeki güvenlik kameraları ve olay yerinde bulunan vatandaşların cep telefonlarınca kayıt altına alındı.

Vatandaşlar uzun süre ayıramadı

Pitbullun saldırısına çevredeki vatandaşlar hemen müdahale etmeye çalıştı ancak köpekleri birbirinden ayırmak uzun süre mümkün olmadı. Vatandaşların yoğun çabası sonucunda saldırı sona erdirildi. Olay, çevredekilerde büyük panik ve tedirginliğe yol açtı.

Yaralanan köpek barınağa götürüldü

Saldırıda yaralanan köpek kurtarıldıktan sonra tedavi amacıyla Çorlu Belediyesi Hayvan Barınağı'na götürüldü. Köpeğin sağlık durumuna ilişkin ek bilgi verilmedi.

Pitbull sahibine idari para cezası kesildi

Ağızlıksız ve tasmasız biçimde tehlikeli ırk köpeğini gezdiren pitbull sahibine olayla ilgili idari para cezası uygulandı. Tehlikeli ırk köpeklerin kamuya açık alanlarda mutlaka ağızlıklı ve tasmalı gezdirilmesi gerektiği yetkililerce hatırlatıldı.

