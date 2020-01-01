Yeşilçam'ın efsane ismi Kemal Sunal 3 Temmuz 2000 tarihinde aramızdan ayrıldı. Vefatı tüm sanat dünyasını hayranlarını derinden üzen efsane isin Kemal Sunal'ın filmleri günümüzde hala büyük bir ilgiyle takip ediliyor. Kendisi gibi oğlu da oyuncu olan Kemal Sunal'ın torunu Narin Sunal, dedesini görünce yaptığı hareketle yürekleri dağladı. Ali Sunal, kızı Narin'in o anlarını Instagram hesabından paylaştı. Babası Kemal Sunal'a olan hayranlığını ve sevgisini her fırsatta gösteren Sunal, bu sefer kızı Narin ile çektiği videoyla herkesi duygulandırdı.
Kemal Sunal'ın torunundan duygusal hareket! Ali Sunal'ın kızı Kemal Sunal'ı görünce...01.01.2020 16:18
- Kemal Sunal'ın torunundan duygusal hareket! Ali Sunal'ın kızı Kemal Sunal'ı görünce...
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