Kemal Kılıçdaroğlu'nu rezil eden video! Bugün başka yarın başka 10.12.2019 22:21

Yalanda sınır tanımayan CHP lideri Kılıçdaroğlu, çelişkili ifadelerle de gündemden düşmüyor. Kılıçdaroğlu'nun sosyal medyada dolaşıma giren bir videosu kullanıcılar tarafından dalga konusu oldu.